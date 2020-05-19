Q：我今年30歲，結婚6個月，婚前只有愛撫經驗。性生活對我來說完全是痛苦，老公嘗試深入便會疼痛。有兩次是成功的，但未有解決問題，因我是忍痛去做。奇怪時我沒有陰部乾涸問題，性交時下體是濕潤的，請問怎樣才可以知道問題原因？

Maggie

A：性交疼痛是女性性功能障礙之一，長期疼痛會使患者沮喪，失去信心。生理上，性交疼痛主要分為三個部位：第一部位是表面外陰疼痛──稱為「外陰前庭炎症候群」，症狀是陰莖或手指稍微碰到外陰或陰莖正要進入時，外陰部立刻感到疼痛或抽搐，甚至灼熱難當。表面外陰痛可能是生理問題如陰道口受感染，亦有機會是心理因素使然。第二部位是陰道中段疼痛──常見原因是先天性陰道短，或者是患有膀胱炎或尿道炎。第三部位是深部疼痛──這類疼痛常見於女性患有子宮內膜異位症、子宮後傾、骨盆腔發炎等病症。

性交疼痛發生既可源於生理，而心理影響亦不能忽視。有位Lazarus A.A.醫生曾在他的《性治療之原則及實踐》一書中，介紹了一套稱為BASICID的方法，按圖索驥，協助主診醫生問症。BASICID由七個關鍵字的第一個英文字母組成，包括：（1）行為（Behavior）：性行為中有沒有導致疼痛的不良性愛技巧。（2）感情（Affect）：罪惡感、生氣、恐慌、羞恥均會導致疼痛。（3）感覺（Sensation）：痛在哪裏？是陰道的入口、中段、還是更深的部位?（4）幻想（Imagery）：有沒有對性的負面印象或不快幻想，導致干擾了性行為？（5）認知（Cognition）：有沒有一些不正確的觀念和訊息，蠶蝕了性愛的快樂？（6）伴侶關係（Interpersonal）：夫妻在「性」和「非性」的事情上，溝通有沒有障礙？（7）藥物影響（Drugs）：女性是否正在使用任何令陰道潤滑減少的藥物？

Lazarus A. A.提出這7種導致性交疼痛的關鍵，是希望鼓勵女性更勇敢面對身體，回憶性交時究竟是哪部分疼痛，重新思考生理、心理、認知等方面有何障礙。建議你事不宜遲，必須盡快見醫生，檢查性交疼痛有否牽涉生理因素。若發現牽涉心理因素，則伴侶間應加強溝通，調節性愛方式和觀感，可安排向性治療師求診，使問題早日迎刃而解。

李偉儀