生肖指數 是日吉星：虎
2020年05月20日 07:30
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生肖指數 是日吉星：虎
鼠：→ 理財有道，條理分明，對於你的伴侶來說也是好事，至少不用為你擔心。
牛：→ 想同時處理很多麻煩事，得先弄清楚自己的能力，不妨找長輩幫忙解決。
虎：★ 思緒冷靜，對事情發展有極大幫助，做事得心應手，人際關係也好起來。
兔：↑ 財政狀況出現突破性的發展，將有一筆意外之財，會讓你喜出望外呢！
龍：→ 你覺得壓力逐漸在增加，有點不知所措，與其守株待兔，不如主動出擊。
蛇：↓ 是日沖煞，下午開始情緒顯得有點不安，說話不經大腦，只會討人厭呢！
馬：→ 愛侶的脾氣有時是古怪一點，但只要好好的溝通，其實絕對沒有大問題。
羊：↑ 愛情運不錯，不妨主動出擊，其實對方早就對你有意思，放膽可望成功。
猴：↓ 有些事情是你不能改變的事實，雖然難以放下心頭大石，宜放開懷抱呢！
雞：→ 愛情出現了第三者，是時候作出明智的決定，不要拖泥帶水，果斷一點。
狗：→ 別人的小錯誤不妨通融一下，毋須要太過執着，否則會給人絕情的感覺。
豬：→ 當你受到委屈時應學習忍耐，不要衝動，看準時機出手，這才叫聰明。
★：吉星
↑：升
→：平
↓：跌