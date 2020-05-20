生肖指數　是日吉星：虎

鼠：→ 理財有道，條理分明，對於你的伴侶來說也是好事，至少不用為你擔心。

牛：→ 想同時處理很多麻煩事，得先弄清楚自己的能力，不妨找長輩幫忙解決。

虎：★ 思緒冷靜，對事情發展有極大幫助，做事得心應手，人際關係也好起來。

兔：↑ 財政狀況出現突破性的發展，將有一筆意外之財，會讓你喜出望外呢！

龍：→ 你覺得壓力逐漸在增加，有點不知所措，與其守株待兔，不如主動出擊。

蛇：↓ 是日沖煞，下午開始情緒顯得有點不安，說話不經大腦，只會討人厭呢！

馬：→ 愛侶的脾氣有時是古怪一點，但只要好好的溝通，其實絕對沒有大問題。

羊：↑ 愛情運不錯，不妨主動出擊，其實對方早就對你有意思，放膽可望成功。

猴：↓ 有些事情是你不能改變的事實，雖然難以放下心頭大石，宜放開懷抱呢！

雞：→ 愛情出現了第三者，是時候作出明智的決定，不要拖泥帶水，果斷一點。

狗：→ 別人的小錯誤不妨通融一下，毋須要太過執着，否則會給人絕情的感覺。

豬：→ 當你受到委屈時應學習忍耐，不要衝動，看準時機出手，這才叫聰明。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌