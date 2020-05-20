Hyundai Click-to-Buy　隨時隨地　輕鬆買車

新版IONIQ Electric（左）及KONA Electric（右）現接受網上預訂，大家可透過Click-to-Buy網上買車平台，展開簡單又輕鬆的網購。（客戶提供）

【特約報道】緊貼時代步伐的現代汽車（Hyundai），首度於香港巿場推出Click-to-Buy網上買車平台，以打破傳統買車概念，成就可隨時、隨地、隨心、隨買的網購平台，定能滿足新一代車迷的需要。

輕鬆購車體驗

Click-to-Buy平台最大好處是完全不受陳列室的營業時間或地點限制，讓各位可隨時隨地透過智能手機或個人電腦，按各人喜好展開簡單又輕鬆的網上買車過程。平台還會記錄瀏覽歷史，方便檢視過往紀錄或繼續餘下購車過程。

360度全景預覽

目前該平台可以訂購兩大系列在港有售的純電動車型，包括全新抵港的IONIQ Electric及KONA Electric。各位可隨意選擇喜歡的車身顏色及選購額外配置等，還可360度預覽車身及車廂內外全景，只需支付$10,000港元訂金即可預訂新車，靈活易用。

網上買車Step by Step

Step 2：點選車型後，可看到有關新車的基本資料，包括售價、續航力、最大馬力及扭力等，點選「Features」和「＋View Detail」可了解更多新車資料。

Step 3：點選「Configure」可揀選不同車身及內籠顏色等。還可利用「360 View」作360度預覽，內外全景一覽無遺。

Step 4：之後可在「Options」專區瀏覽供選購的額外配置如雙色車身顏色、灰色皮革座椅等。

Step 5：按「Next Step」進入報價電子計算機，由售價、扣減「一換一」金額、額外選購配置款項等均清楚羅列，還可按各人需要選擇財務上會，並計算出月供金額等；只需$10,000港元訂金即可預訂新車。