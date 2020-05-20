濕氣重、陽氣盛　小滿養生5大提案

今天是小滿，要謹記「夏不坐木」的養生原則。（資料圖片）

今天是「小滿」，為踏入夏季後的第二個節氣，氣候特徵是日照時間長、雨水量漸增，而人體受到陽氣盛、濕氣重的外在環境影響，容易出現煩躁、濕困等徵狀。為免健康受損，不妨參考以下5個養生提案，防患於未然。

1.保持心境平和

踏入初夏，人體的陽氣漸盛，而受心火影響，容易出現煩躁、焦急，所以要學懂保持心情舒暢。由於五臟與情志活動有相對應的關係，如過喜傷心、過怒傷肝、過憂傷肺、過恐傷腎，要是情緒過於波動，有機會影響睡眠，甚至誘發疾患。

2.午睡有助養心

由於日照時間開始延長，宜順應自然，比冬天早起，可於午時（即上午11時至下午1時）小睡片刻，因這時段屬心經所主，午睡有助養心。

3.坐木容易致敏

天氣變得炎熱潮濕，露天的木椅受陽光暴曬、淋雨受潮所影響，木質一旦受損，難免會藏污納垢，若皮膚長時間接觸，容易致敏，引發皮膚病，長者或可能出現關節痛，所以要盡量避免直接坐在戶外木椅表面；若真的要坐，也應以衣物、墊子相隔。

4.飲食清淡為主

小滿時節是容易誘發皮膚疾患的節氣，如風疹、濕疹、汗斑、香港腳等，所以在飲食方面宜以清淡、利濕為主，如進食鮮淮山、鮮百合、赤小豆等具清熱利濕功效的食物，並減少進食濃味、辛辣或肥膩之物，以免生濕助濕，加重或誘發皮膚病。

5.忌吃生冷凍飲

因氣溫升高，人們開始多接觸凍飲、雪糕、沙律等，但此時未算酷熱，生冷飲食易損傷脾胃，可引致嘔吐、腹痛、腹瀉等不適，甚至會令已有的疾病惡化。