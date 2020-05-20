【星星蜜語】回顧走過的路　數算可用資源

這一刻，靜下來，細想過去幾個月有何得着，依此計劃未來要走的路。（設計圖片）

呢期流行「再出發」，但現在是否真的再出發的好時機？由現在至6月3日，社會的大氣候會比較適合回顧和休養生息，多於向前衝。疫情已平穩了好一段時間，各行業都開始有新計劃要展開，但這兩星期並非大展拳腳之時，而是組織一下過去數月，生活、工作、家庭、金錢、人際各方面，經歷過甚麼，得着了甚麼，有甚麼可以捨棄不要，有甚麼值得保持下去。好好數算一下過去數月曾帶給自己的，就知道未來的路可以如何走下去。

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座：不妨放鬆心情，趁限聚令漸放寬，跟親朋好友共聚，不必太急於向前衝，也許在親朋當中，會有給你積極向前的幫助和啟發。

金牛座、處女座、山羊座：你的生活節奏將會慢下來，有更多獨處和享受寧靜的時刻，給你好好思考過去，計劃未來。事物不會進展很快，需要耐性。

雙子座、天秤座、水瓶座：你們是比較幸運的，只要敢想和勇於表達，其他人都很樂意和應及跟隨。信心比較滿，做決定也比較果斷。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座：要仔細看清形勢，與人合作或面對事情時，要多發問多觀察，看清真相，會少走一點冤枉路。世界在你四周彷彿運行得很慢，宜多休息，不用勉強和操勞。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）