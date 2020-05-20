回歸自然　傳承復古時計美學

創作靈感源自山峰探險精神的Montblanc 1858系列，是品牌以復古美學結合精湛工藝精心打造而成的腕錶作品。是次Montblanc 1858系列就帶來兩枚全新腕錶設計，當中24H自動腕錶就搭載全新複雜功能，採用42毫米雙色不銹鋼錶殼配襯特殊青銅合金錶圈，透過單一指針就可以顯示24小時時間，更具備計時、走時（時針及分針）及指南針功能。腕錶所配置的24小時時標，透過塗覆Super-LumiNova超螢光材料的紅色指針可以清晰地讀取日夜時間，指針紅色尖端除可作顯示時間之用，同時亦可當作指南針使用，參考錶盤外圍的指南針刻度則能夠更精準地掌握方位。

另一枚單按把計時碼錶限量版，錶殼用上42毫米特殊青銅合金打造（另外兩款為不銹鋼錶殼），內藏MB.25.12機芯，配置可用於測量時間的中央計時秒針及30分鐘計時盤，而黑色錶盤配搭白色指針形成鮮明的對比，從而提升讀取時的清晰度。錶冠與單按把結合為一，不論是啟動、停止或歸零均可透過單按把完成。

兩枚腕錶底殼均刻有「Spirit of Mountain Exploration」字句，完整道出腕錶系列的主題，另腕錶所配備的手工製NATO錶帶更是由擁有150年歷史的法國傳統錶帶製造商手工製成，將復古質感完美展現。