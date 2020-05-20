今晚食乜：啖啖肉雞扒漢堡　仲有蜜糖香

2020年05月20日 15:00
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    今晚食乜：啖啖肉雞扒漢堡　仲有蜜糖香（互聯網）
    早前有名媛食完漢堡引致食物中毒，怕外面餐廳用料或烹調不當的話，大可以跟IG@thenaughtyfork在家自製炸雞扒漢堡。
    外國人流行買已預備好的麵糰烤焗作麵包，香港地則可以買現成的漢堡麵包或酥皮來代替。雞髀肉蘸滿乳酪和炸粉後，炸至金黃香脆，本身已可以夾麵包來吃。但若然想更惹味，可以加點蜜糖牛油。做法相當簡單，只要將牛油、蜜糖再加點鹽和辣醬拌勻便成，搽在麵包上，與雞肉同吃，雞髀肉的餘熱將牛油溶化，入口Juicy，甜中帶辛香，好吃到停不了口。
    材料（4人分量）：
    漢堡麵包 8塊
    無骨雞髀肉 4塊
    麵粉 1.5杯
    胡椒碎 1茶匙
    鹽 1茶匙
    辣椒粉 半茶匙
    蒜粉 1茶匙
    洋葱粉 1茶匙
    紅椒粉 1茶匙
    乳酪 1杯
    檸檬汁 2湯匙
    油 適量
    蜜糖牛油材料：
    無鹽牛油溶液 8湯匙
    蜜糖 2.5湯匙
    鹽 1/4茶匙
    辣醬 半茶匙
    做法：
    1.乳酪、檸檬汁和鹽混合。
    2.麵粉、辣椒粉、胡椒碎、紅椒粉、洋葱粉和蒜粉混合。
    3.雞髀肉先浸在乳酪混合物內，再放入麵粉混合物拌勻。
    4.燒熱油，放入雞髀肉，每面煎約5分鐘後翻轉，直至外層變金黃色。
    5.漢堡麵包烘熱，蜜糖材料混合後，抹在麵包上，放入炸香的雞腿肉，再抹一層蜜糖牛油，蓋上麵包便完成。
    網址：https://www.instagram.com/p/CAL9MLiHFep/