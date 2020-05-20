EGL Market同步發售2款成人口罩

EGL Market同步發售歐盟EN14683 TypeIIR醫用口罩及ASTM Level 2口罩（客戶提供）

【營業資訊】新冠肺炎雖然有放緩迹象，但市民必須繼續保持警覺，不能鬆懈，外出時謹記要佩戴外科口罩，EGL Market現貨發售2款成人口罩，分別是香港製造的億誠貿易三層成人口罩(50個裝)及獨立包裝的建溢康Kin Yat Health口罩(30個裝)，希望為市場提供有認證及合乎規格的口罩。

口罩詳情如下：

1) 億誠貿易三層成人口罩：

認證：通過歐盟EN14683:2019測試，符合 TypeIIR 標準，可適用於醫護人員級別，BFE≧99%

規格：3層掛耳式

尺寸：173 x 95mm

數量：50片/盒

顏色：藍色

產地：香港製造

售價：$178

2) 建溢康Kin Yat Health成人口罩：

認證：ASTM Level 2，BFE, PFE≥98%

規格：3層，經UV及Ozone雙重口罩消毒

尺寸：175 x 95mm

數量：30片/盒 (獨立包裝)

顏色：藍色

產地：中國製造

售價：$138

備註：口罩於2020年4月剛通過 ASTM Level 2 (BFE, PFE≥98%)，因此生產包裝盒時盒面上仍然顯示 95%，購買時敬請注意。

顧客於 EGL Market購物後，可選擇到EGL東瀛遊旺角、銅鑼灣分行或觀塘總行免費取貨， 或加$29享用智能櫃領取貨物、加$80送貨上門或購物滿$500享受免費送貨上門服務。

口罩附加資料：

億誠貿易三層成人口罩檢測報告：

建溢康Kin Yat Health成人口罩 ASTM Level 2驗證報告：