【繽FUN劇場】報新聞最尷尬就係遇到‥‥‥

有咁多新聞蝦碌事件，唔知邊單令你覺得最難忘呢？

如果你係一位新聞報道員，你覺得最尷尬嘅時刻會係咩？播錯畫面？受訪者失控？抑或係其他？喺今集嘅《繽FUN劇場》，曉柔、Sherman、Rainbow、嘉琪、斯菲、阿基、Ryan會演活多個新聞報道員遇過嘅尷尬情況，唔知道大家有冇共鳴呢？

（１）講錯字

2015年6月，無綫主播麥詩敏報道泰國「中東呼吸綜合症」疫情時，由於呢個名太難讀嘅關係，搞到不斷「食螺絲」，仲將病症名讀成「中東呼吸中級綜合/呼吸中東/呼/中級呼吸/中東呼吸綜合症」，因而備受網民關注。而主播曉柔亦重演番呢個畫面，唔知大家又覺得似唔似呢？

（２）講急口令

無綫節目《創富坊》財經主播林芷彤之前極速讀出結構性產品嘅免責聲明，當中僅以15秒讀出139個字，而且中間絕無「食螺絲」，令到一眾網民拍案叫絕。之後，唔少網民喺網上都紛紛挑機，睇吓可唔可以以少於15秒講出呢個免責聲明。主播Sherman亦作出挑戰，究竟佢能唔能夠挑戰成功呢？

（３）播錯畫面

2008年3月嘅《香港早晨》，記者彭國柱現場報道龍鼓水道撞船意外，因訊號不穩，鏡頭轉番去直播室時，唔小心播出主播龔偉怡食餅嘅畫面，因而成為一時佳話。而喺今集劇場，主播Rainbow喺報報吓新聞嘅時候，就發生故障，分別出現斯菲梳頭同埋食餅嘅情況，搞到Rainbow想兜都兜唔到。

（４）與受訪者妙問妙答

2013年5月，天文台凌晨時份發出黑色暴雨警告，記者羅若安採訪一名學生哥時，以訓導式語氣質問學生，期間兩人嘅妙問妙答，令到觀眾而家睇番都津津樂道。今次，Sherman就化身訓導主播，訪問唔知黑雨而又返咗學嘅「MK學生」嘉琪，究竟又會有啲咩化學作用呢？

（５）有人突入節目勁靈異

今年2月，無綫財經專題節目《智富360°》出現技術故障，當財經主持丘紫薇訪問嘉實連敬涵時，蔡康年竟突然入鏡，仲喺嘉賓面前坐低兼覆蓋對方，畫面相當靈異。其後，畫面又轉到去丘紫薇度，點知又見到丘紫薇嚇到手指指，呢段畫面仲喺網上瘋傳！喺劇場入面，斯菲就化身財經主播訪問嘉賓Ryan，但另一主播阿基就突入鏡頭，究竟點樣收科，快啲去片就知喇！