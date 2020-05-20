本日日本：搵食艱難？的士撈過界送外賣

新冠肺炎幾乎令全世界都無啖好食，香港啱啱公布2至4月失業率達5.2%，創十年新高！同樣飽受疫情影響嘅日本當然亦受影響，不過所謂窮則變、變則通。話說受疫情影響，日本喺4月便宣布期間限定讓的士從業員可撈過界作收費嘅貨物運送，以京王線沿線為服務中心嘅京王Taxi，即日起推出便當速遞服務！服務範圍包括府中市、國立市、國分寺市、昭島市及立川市。提供便當嘅餐廳有兩間，於府中市、國立市及國分寺市範圍係Shyabu Shyabu．日本料理 木曾路．府中店，會提供嚴選牛肉及日本產鰻魚製作嘅7款外賣便當。昭島市及立川市範圍係Forest Inn昭和館 中國料理 花林，會提供12種點心及料理。想落Order嘅朋友，只要用電話同餐廳聯絡，店舖就會搵京王Taxi喺30分鐘內速遞畀你，而差唔多到達目的地時，的士司機會跟客戶先聯絡，而到埗後客戶從車內自取便當，過程中司機並唔會觸碰便當。收費方面，除咗用餐本身費用，另一律加2,000日圓速遞費用，而Forest Inn昭和館落單超過18,000日圓時，速遞費用只需1,000日圓。而稍後更預定會進一步擴大速遞範圍。