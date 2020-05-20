日本藝術家勅使河原蒼風　繁花間的畢加索

生於1900年的已故日本藝術家勅使河原蒼風，為花道家勅使河原和風的長男，自小受花道薰陶，藝術才華出眾，二次大戰後偕同小原豐雲、中川幸夫等人共同主導「前衞花道運動」，將現代藝術的實驗精神運用於花道之上，後來因先後到了美國和歐洲遊歷，接觸了大量現代藝術作品，開始以自然形態為靈感，創作不同形式的藝術品，包括雕塑、繪畫與書法，獲得藝術界的高度評價，更被《時代》周刊稱為「繁花間的畢加索」。

將於今個星期五舉行的「趣雅東方」拍賣，呈獻200多件拍品，涵蓋現當代亞洲藝術、中國書畫與工藝品，焦點拍品《龍（六聯屏）》正是敕使河原的立體作品之一。該屏風由6塊屏板組成，結合了書法、雕塑等創作元素，瑰麗獨特，又充滿詩意。同場推出的藝術傑作包括趙無極的石板版畫《無題》（1967年）、 潘天壽的水墨紙本作品《指墨魚樂圖》、 藤田嗣治的鉛筆紙本《側臥裸女》等，讓大家可一睹中國以至整個亞洲豐富多元的美學潮流。