生肖指數　是日吉星：牛

鼠：→ 近期心境趨於平淡，心情暢順，內心卻波濤湧現，有如箭在弦的感覺。

牛：★ 戀愛運上升，透過一些日常小事，可和他建立良好關係，進取有助發展。

虎：→ 當朋友心情不好，問候他們一下，他們會銘記在心，日後會給你幫助。

兔：→ 一些小人會以人際關係來打壓你，不得不作出適當防備，以免有所閃失。

龍：↑ 想放鬆自己，不想太忙但不容易如願，即使在家也能有五星級享受！

蛇：→ 很多事情都要看得開些，常常苦着臉過日子，別人看見你也不開心呢！

馬：↓ 是日沖煞，煩惱之事帶來諸多不便，但可一一化解，只是損失了時間。

羊：↓ 財運稍差，投機取巧之活動不宜參與。女性則應該控制你的購買欲。

猴：↑ 這天接觸新事物為你帶來新機會，這才驚覺自己原來還有很多潛藏優點。

雞：→ 無論別人怎討好你，你總輕易拒絕，這樣有礙人際關係。多接受新事物。

狗：→ 溝通不是辯論比賽，硬要對方支持你的觀點，這只會令人覺得你麻煩。

豬：↓ 或有麻煩事發生，你本有能力處理，只怕不夠理性。宜購物及浪漫一番。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌