白羊：人氣轉佳，正財及事業運持續回穩，利求職、轉職及謀事等，發展空間將較充裕。

金牛：精神轉佳，貴人及社交運回升，出勤、公幹及海外項目等，進展和發展將較平穩。

雙子：感情及親子關係或較不穩，但異性緣回升，利增進夫妻關係，宜善用公餘多交流。

巨蟹：戀愛及社交運較佳，單身朋友多聯誼、多會友，可助招引戀愛良機，宜爭取曝光。

獅子：工作壓力雖持續較大，但體能回升，多休息及多運動可助維持表現以及提高效率。

處女：人緣及桃花運回升不少，貴人助力較大，出勤、公幹及海外項目等，進展將較佳。

天秤：情緒轉佳，家庭運回穩，家居及感情生活將較愜意，宜善用公餘，多約會和聚會。

天蠍：辭令及思考力較佳，與伴侶的溝通及默契等具增進的空間，宜善用時機多作交流。

人馬：正財運回升，上班族的進度和表現將較利好，求職、轉職或謀事等，可積極行事。

山羊：人氣、情緒及家庭運回穩不少，親子及感情關係及相處情況將較愜意，宜多享受。

水瓶：精神較佳，情緒回穩，家庭運亦見轉佳，更能投入工作，爭取更佳表現和業績。

雙魚：社交運甚佳，社交活動頻繁，但需注意溝通反人際關係，避免爭辯，將更能盡興。