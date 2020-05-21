【健樂事】果王登場　點食最健康？

榴槤不但果肉香甜，而且營養豐富，但不代表可以忘形進食，否則有機會影響健康。（資料圖片）

隨着夏天的來臨，人稱「果王」的榴槤又來了，相信好多人一聞到陣陣果香，已經食指大動。作為夏天的當造水果，榴槤不但果肉香甜，而且營養豐富，含有多種維他命、礦物質、微量營養素等，還有藥用價值，能活血散寒，緩解女生經痛，甚至有壯陽之效，不過，榴槤雖然美味又有益，但有些進食禁忌不能忽略，想食得健康，就要謹記以下要點。

1.最多吃兩小粒

榴槤性熱，為免熱氣，即使身體健康，也不能吃太多，一次最多吃兩小粒，一星期最多吃3次！

2.宜跟山竹同吃

榴槤是最熱氣的水果，山竹則是最涼的水果，可以剋制榴槤之熱，因此進食後覺得熱氣，可以食山竹調和。

3.減肥者要節制

榴槤含大量脂肪及熱量，100克已含有3.7克脂肪和163卡路里，減肥人士應敬而遠之。

4.肝熱人士要戒

肝熱者因捱夜多、壓力大，比較火重，進食榴槤後，有機會出現眼紅眼乾、頭暈頭痛、睡眠質素差、便秘、生暗瘡、口乾口苦等毛病。

5.痰濕人士要戒

榴槤比較甜及膩，痰濕人士進食榴槤後，會增加痰的分量，甚至可引發哮喘、鼻敏感、流鼻水等。

6.病患者宜慎吃

榴槤的糖分高，糖尿病患者不宜多吃。另外，它的鉀含量偏高，患有腎病和心臟病人士亦要注意，因血液中的鉀濃度上升，有可能引發心律不正。至於患有腫瘤症的人，也要避免進食這種熱性食物，以免加重病情。