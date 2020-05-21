夏日防曬　點揀絕世好遮？

雖然今日天氣不太好，但雨後陽光必更明媚。所以愛美的女生外出時應盡量攜帶太陽傘，保持肌膚免受紫外線的威脅。提起太陽傘，其實也不止一類，大家又知唔知哪一類防曬能力較強？哪一類不適合睛雨兩用，原理又是甚麼呢？今日就來拆解不同種類的太陽傘，睇吓哪一款才是「絕世好遮」。

【太陽傘的防曬數值】

正如防曬霜可以透過SPF和PA值來看它的防曬能力，太陽傘也有其數值─UPF（紫外線防護系數）。UPF值愈大，防曬能力愈強。一般來說，太陽傘要UPF40以上才算合格，一把優秀的傘應該達到50+，而標注的最高數值也只有UPF50+（UPF50即說明有1/50的紫外線可以透過織物）。

【防曬塗層的種類】

常見的防曬塗層有銀膠、色膠和黑膠。銀膠是一種金屬氧化物塗層，透過反射原理達到防曬效果。這種布質較易脆化脫落，UPF值普遍低於黑膠，紫外線遮蓋率一般達到80%至90%。色膠常塗於雨傘外層，有不同的顏色，以黑色為主，通過吸收光和熱過濾紫外線，不易裂開，但因為暴露在外容易有磨損。其紫外線遮蓋率一般達到95%。至於黑膠是色膠的改良版，由聚酯纖維傘布加一層白底，再上一層黑膠，把塗層由傘外移到傘內，防止脫膠，紫外線遮蓋率一般達到99%。以上3種塗層都會因摺疊而導致脫落，而雨水更會令防曬性減弱，因此如果塗層在外不建議雨天使用。

【其他防曬塗層】

除以上三種防曬塗層，還有兩種質地的傘具防曬功效。其一是無膠防曬，在PG傘布中注入透明的防曬塗層，有些甚至兼具抗水能力，可以睛雨兩用。PG傘布的遮光率一般為70~80%，如果加入了抗UV的塗層更可達90%。另一種則是霧面膠，是較新式的防曬塗層，分子結構十分微小，也十分的輕薄，紫外線滲透指數僅黑膠的1/40。具有降溫避暑的功效，傘下最高可降7°C。

【密度與顏色】

除可根據防曬材質來揀太陽傘，還可按密度與顏色來選。一般來說，傘的密度愈高，顏色愈深，防曬的能力愈強。傘布是由無數條經緯紗編織而成的，一般傘布大約190T（條數）， 而坊間較便宜的傘通常只有170T。當T（條數）的數字愈大，表示布料編織的愈緊實，密度愈高，透光率則愈低，防水的能力也更好。

選購太陽傘時，不妨把傘打開，若透光愈弱，便代表太陽傘密度愈高。其次還可以憑光澤去判斷，假如傘面有綢緞光澤、光澤度愈好，就代表密度愈高，大家要多加注意啊！