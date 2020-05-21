日本殿堂級Plant Hunter　打造出藝‧綠居停

近年新興嘅Plant Hunter植物獵人，佢哋會去到世界各地搜羅珍貴罕見嘅植物，而日本就有一位知名嘅植物獵人兼園藝大師西畠清順，最近更幫恒基一個新樓盤「利奧坊·曦岸」打造成全港首創紫色綠洲Garden Everpurple。

西畠清順作為日本知名園藝大師兼當地150年花藝老舖嘅第五代傳人，從事植物園藝逾18年，於2012年創立「SORA植物園」，種植超過1,000種不同種類嘅奇特植物，為了搜尋各地珍稀植物更浪跡各國，走遍南美洲、澳洲甚至非洲大陸。他曾參與多個國際知名園林項目，並與多個世界級品牌合作，包括東京代代木Village、Louis Vuitton、Fendi、TOYOTA等。是次為「利奧坊·曦岸」引入不同層次、不同品種嘅紫色植物打造出都市時尚園林，以奇特花卉植物結合藝術雕塑，創造出別樹一幟嘅自然感官體驗，破格而新穎。

「利奧坊·曦岸」除了紫色綠洲外，會所Club ArtyGreen更設有令人驚喜嘅懸浮健身室，流線外形居高臨下，落地大玻璃營造出立體空間感，打造嶄新嘅空中健身體驗，為生活帶來震撼嘅官感享受與藝術元素。為配合ArtyGreen主題，「利奧坊·曦岸」還精心搜羅了多個國際藝術名家作品，如Floating Tree House、Red Slide、Giant Tree Monument等，將藝術元素完美融入居停之中。