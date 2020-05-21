Hypercar女神　Supercar Blondie

對於一般所謂KOL要影跑車相呃Like，大多數都離不開法拉利或者林寶堅尼這類跑車，但澳洲金髮美女Supercar Blondie（真實名字Alexander Mary Hirschi）於Instagram（IG＠supercarblondie）Post的跑車相則絕大半分都係Hypercar級別（比起一般Supercar產量更少、價格更高的罕有跑車），買唔買得起已經唔重要，因為好多車款根本係你連網上圖片都未見過，而佢就可以親身坐入去車廂感受甚至狠踏油門試駕。

好多人都好奇點解呢位金髮美女可以經常接觸到咁多超級罕有的Hypercar？話說Supercar Blondie於澳洲昆士蘭科技大學主修讀新聞及商業，其後就開始從事媒體工作，之後因為搬到杜拜就接觸到大量超跑，繼而因利乘便就正式躋身踏進向來比較少女性工作的汽車媒體事業。

其Instagram及YouTube帳戶追蹤人數分別高達610萬及355萬，每張照片及每條短片都有幾十至過百萬人畀Like，所以點解各大超跑車廠都樂於將最新最罕有的跑車或者Concept Car經由Supercar Blondie率先發布！如果男士們的Instagram只可以Follow一個帳戶，Follow Supercar Blondie就肯定冇錯，靚女識唔到，跑車買唔到，但只少兩樣都有得你睇，又如果你鍾意睇大肚腩叔叔介紹跑車的話就當我有冇講過！