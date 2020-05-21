今晚食乜：簡單整個雞肉湯飯做晚餐

不少人都知道雞湯營養豐富，除了當湯水享用外，也可以學IG@yasmin.nasir炮製一鍋雞肉湯飯來當晚餐。

首先將原隻雞斬切後加水煲煮，見到雜質及泡泡浮面便用匙羹舀走，之後放入洋葱和香料等，以慢火煲煮1小時至出味，之後撈起雞件，去皮去骨後按個人喜好將雞肉切件或切條，湯汁再煲滾，之後隔去香料，再將雞肉放回湯內，加米及調味料一起煲煮成湯飯，上桌後灑點芫荽即成。香氣濃郁的雞湯伴隨飽滿的米飯，啖啖都是雞鮮味，一碗已夠飽。

材料：

雞 1隻

水 10杯

洋葱 1個

月桂葉 2塊

小荳蔻莢 10粒

肉桂 1條

黑胡椒 10粒

洋葱粉 1湯匙

蒜粉 1茶匙

雞粉 2湯匙

黃糖 半湯匙

肉桂粉 半茶匙

荳蔻粉 半茶匙

肉荳蔻 少許

鹽 少許

胡椒 少許

熱水 2杯

米 半杯

藏紅花 半茶匙

芫荽 少許

做法：

1.原隻雞切成4大件，放入水中煲滾，舀去面層雜質及泡泡。

2.放入原個洋葱及月桂葉、5粒小荳蔻莢、肉桂、黑胡椒、洋葱粉、蒜粉、雞粉、黃糖、肉桂粉、荳蔻粉、肉荳蔻、鹽和胡椒，加蓋慢火煮1小時。

3.撈起雞件，去皮去骨切成件；湯汁隔渣，將雞肉放回湯內。

4.放入米、5粒小荳蔻莢、藏紅花、熱水、鹽和胡椒，以慢火煮30分鐘。

5.上桌後加芫荽裝飾便成。