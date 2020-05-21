今晚食乜：簡單整個雞肉湯飯做晚餐
2020年05月21日 15:00
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今晚心乜：簡單整個雞肉湯飯做晚餐（互聯網）
不少人都知道雞湯營養豐富，除了當湯水享用外，也可以學IG@yasmin.nasir炮製一鍋雞肉湯飯來當晚餐。
首先將原隻雞斬切後加水煲煮，見到雜質及泡泡浮面便用匙羹舀走，之後放入洋葱和香料等，以慢火煲煮1小時至出味，之後撈起雞件，去皮去骨後按個人喜好將雞肉切件或切條，湯汁再煲滾，之後隔去香料，再將雞肉放回湯內，加米及調味料一起煲煮成湯飯，上桌後灑點芫荽即成。香氣濃郁的雞湯伴隨飽滿的米飯，啖啖都是雞鮮味，一碗已夠飽。
材料：
雞 1隻
水 10杯
洋葱 1個
月桂葉 2塊
小荳蔻莢 10粒
肉桂 1條
黑胡椒 10粒
洋葱粉 1湯匙
蒜粉 1茶匙
雞粉 2湯匙
黃糖 半湯匙
肉桂粉 半茶匙
荳蔻粉 半茶匙
肉荳蔻 少許
鹽 少許
胡椒 少許
熱水 2杯
米 半杯
藏紅花 半茶匙
芫荽 少許
做法：
1.原隻雞切成4大件，放入水中煲滾，舀去面層雜質及泡泡。
2.放入原個洋葱及月桂葉、5粒小荳蔻莢、肉桂、黑胡椒、洋葱粉、蒜粉、雞粉、黃糖、肉桂粉、荳蔻粉、肉荳蔻、鹽和胡椒，加蓋慢火煮1小時。
3.撈起雞件，去皮去骨切成件；湯汁隔渣，將雞肉放回湯內。
4.放入米、5粒小荳蔻莢、藏紅花、熱水、鹽和胡椒，以慢火煮30分鐘。
5.上桌後加芫荽裝飾便成。