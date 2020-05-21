靈敢侶情：Facebook彈出一個帖文回顧

2017年的夏天，我曾經致電食環投訴樓上的冷氣機滴水，因為水剛好到我的冷氣機頂，每晚準時11點開始發出「嘀嘀噠噠」聲，吵到我睡不了。

投訴之後的兩星期以來，我都沒有感覺到食環有處理，事關滴水聲依舊準時。

而事情就在沒有變化的結果中，突然起了峰迴路轉的變化。

我竟然收到食環的投訴信⋯⋯

信中，食環投訴我，說觀察到我的冷氣機滴水，如不處理，罰款一萬。

實在頭也快抓爆，投訴人變被投訴？怎麼會是我？根本不可能。

絕對不可能。

我可以如此肯定，是因為我被投訴的那部冷氣機，根本沒開過，是入伙之後都沒開過。

那部冷氣機，是上一手租客留低的，我見拆又得花錢補窗，而裝修師傅都說裝得很穩固，沒見到生銹，估計是新裝不久後舊租客就搬走了，於是我也不去弄，反正不阻我。

你們說，一部沒開過的冷氣機，怎會滴水？

於是，隔天我致電信中的食環電話，嘗試解釋和要求他們處理樓上住戶，奈何接電話的職員的聲線比我更疑惑，像完全不清楚發生甚麼事似的，都是「嗯嗯呀呀」。

收線後，也不記得又隔了多久，樓上的冷氣機依然滴水，直至滴到有一天不再滴為止。所以那年夏天，我都睡得不好，因為我在睡覺時最怕聽到有節奏的雜聲，例如每隔一秒發聲一次的東西：掛牆鐘的秒針、滴水的水喉。

最後，事情就這樣不了了之，我也放棄跟食環投訴，因為真的不想再出現投訴人變被投訴、罰款一萬、被嚇一嚇，結果還是吵了一個夏天的事。沒多久，我索性請師傅將舊租客的冷氣機拆了，補個窗，就當花錢買安寧。你說服不服氣？也沒甚麼好不忿氣的，人家都不處理了，我還可以怎樣？難道衝去樓上跟鄰居理論，讓人可以用「天天穿高跟鞋練貓步」去報復，害得自己非搬不可嗎？

活在香港地這塊狹小的福地，有時即使再憤怒，都要自負後果。所以，就只好無聊點去想，樓上的水滴到地面，化成小溪，咪當自己住豪宅囉！哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰lively.com.hk