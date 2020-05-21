天然空氣淨化器　一個代替3,043盆植物

不可否認的是，在城市發展的同時，或多或少都為空氣帶來了污染，工廠、汽車、冷氣、蠟燭、清潔用品等都會釋放污染物。現在愈來愈多的人會買空氣清新機或植物來淨化空氣，但空氣清新機每隔數月要更換濾紙，不可分解、小植物的效果不大，都不是最佳的選擇。那這款用100%可再生天然材料製作的空氣淨化器可能是一個新的突破。

使用App控制開關

來自UK的創作者在眾籌網上推出了這一款天然空氣淨化器Briiv，用天然材料製成，一個可代替3,043盆家居植物的淨化能力。使用者可以使用App控制開關時間、觀看使用情況。