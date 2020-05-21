天然空氣淨化器 一個代替3,043盆植物
2020年05月21日 17:00
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天然材料製成的空氣淨化器 ，100%可再生，淨化日常生活中的污染同時保護環境。（互聯網）
不可否認的是，在城市發展的同時，或多或少都為空氣帶來了污染，工廠、汽車、冷氣、蠟燭、清潔用品等都會釋放污染物。現在愈來愈多的人會買空氣清新機或植物來淨化空氣，但空氣清新機每隔數月要更換濾紙，不可分解、小植物的效果不大，都不是最佳的選擇。那這款用100%可再生天然材料製作的空氣淨化器可能是一個新的突破。
使用App控制開關
來自UK的創作者在眾籌網上推出了這一款天然空氣淨化器Briiv，用天然材料製成，一個可代替3,043盆家居植物的淨化能力。使用者可以使用App控制開關時間、觀看使用情況。
空氣淨化器中有四種材料，包括從空氣中捕獲大顆粒物質（如灰塵、動物毛）的苔蘚、捕獲空氣中的有害物質的椰子、吸收異味的活性碳和與塑膠HEPA過濾器有一樣過濾功效的羊毛過濾網。這款淨化器經過美國Nelson Labs的測試，可捕獲99.85%的0.1um乳膠顆粒、去除99.99902%的細菌。低電量的設計，可再生的材料，比一般的空氣清新機和植物更有優勢，有興趣的可到網站 https://bit.ly/2ZqomJA 看一下。