本日日本：買焗桑拿「未來門票」送免費住宿

疫情令旅遊界及酒店業大受打擊，日本有酒店就推出預售套票，以優惠價格於疫情完結後享用酒店施設，確係有諗頭。這間位於池袋、結合桑拿及風呂設施的男士限定酒店Sauna & Hotel Karumaru Ikebukuro（かるまる 池袋），開業不夠一年就遭逢新冠肺炎，於是想辦法救亡，於即日起至6月30日發售Karumaru 未來門票。Karumaru Ikebukuro的設施齊備，共有5種桑拿、4種水風呂、5種其他風呂，另有膠囊住宿及單人房，齋浸Relax一下或過夜都可以，很適合單身旅客。使用桑拿及風呂的入場券為2,000日圓（原價為2,980日圓），套票分5張票（10,000日圓）、25張票（50,000日圓）及50張票（100,000日圓）三種，可以在設施重開後一年內使用。50,000日圓套票附送獨享桑拿房優惠，100,000日圓附送豪華單人房住宿一晚、頭部Spa療程80分鐘，以及多款桑拿優惠，總之買得多，優惠就愈多。所得的金額會用於酒店關閉這段期間作的員工薪金、酒店維修等費用。顧客可得到33%或以上的優惠，酒店方面又有緊急應援的金錢，值得支持。

Sauna & Hotel Karumaru Ikebukuro

地址：東京都豊島區池袋2丁目7−7 6/F