變種Galaxy S20　竟然係美國國防部專用？

Samsung Galaxy S20系列已經推出咗一段時間，最近美國Samsung就發布一部名為Tactical Edition（TE）的「變種」Galaxy S20。呢部新機其實係專為美國聯邦政府及美國國防部人員而設，機身以原版S20作為設計藍本，但就加上一個灰綠色外殼配件，軍事味十足。

Galaxy S20 TE軟硬件上都經過特別設計，令手機可以連接現有的軍用系統、設備，包括軍用電台。加上雙重資料加密的DualDAR、離網通訊的Stealth Mode等等。Galaxy S20 TE將於今年第三季推出，將提供12GB RAM、128GB儲存一個版本，售價待定。

過往Samsung推出過多個特別版手機，一齊重溫下：

星戰版Note 10+

2019年因應《星球大戰：天行者崛起》電影上映而推出的特別版，以角色Kylo Ren為設計靈感，機背印上First Order徽章及Starwars標誌，S Pen亦換上全紅色。

Thom Browne特別版Z Flip

Thom Browne的三色直間標誌貫穿機背上下，包裝更連同同一設計主題的Galaxy Buds+耳機、Galaxy Watch Active2智能手錶、皮革機套等，方便用家襯番一套。

東京奧評運版Galaxy S10+

上年為迎接2020東京奧運而推出的Galaxy S10+（Olympic Games Edition），機背下方印上2020年東京奧運的字樣及徽章，上年於日本正式賣街。而今年原定亦會推出Galaxy S20+ 5G Olympic Games Edition，不過因為東京奧運延期而取消。