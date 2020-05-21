抵玩5G電競機　小米POCO F2 Pro

疫情令不少人宅在家中打機，一時之間電競手機又翻Hit，更成為兵家必爭之地。小米旗下POCO近年主打平價電競手機，最近發表了新機F2 Pro，多個功能都為打機而設，偏偏入費場僅499歐元，折合約HK$4,233，成為近期CP值最高的電競手機之一。

首先，手機配備6.67吋AMOLED全屏幕，對比度達5000000:1，亮度達500nits，又支援HDR10+、DC調光及陽光模式2.0，加上180Hz觸控刷新率，無論畫質或屏幕反應都有不俗表現。內置處理器是最新的Qualcomm Snapdragon 865，提供6GB+128GB及8GB+256GB兩種配置，足以應付大食Game需要。而散熱則全賴LiquidCool 2.0系統，透過大面積的VC均熱板排出手機廢熱，最高能降低處理器 14℃，玩得耐機身都唔燙手。

其他針對打機的功能還有「Z軸線性震動摩打」及Hi-Res Audio音效，前者提供逼真的觸覺反饋，後者則帶來沉浸式音色。另外，手機配備4,700mAh大電池，支援30W快充，可在30分鐘內充電64%，並於63分鐘內充滿；跟機送33W快速充電器，唔怕打機途中突然無電。特別一提，新機更對應Wi-Fi 6及5G網絡，上網快速而穩定。

POCO F2 Pro提供灰、紫、藍和白色，當中紫、灰兩色具有防炫光啞光效果。小米正在評估引入POCO F2 Pro到香港市場的可能性，如有最新消息將盡速公布，Game迷們要密切留意囉！