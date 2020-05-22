生肖指數　是日吉星：鼠

鼠：★ 經過一輪辛勤工作後，得到大多數人的好反應，讓你覺得辛苦是值得的。

牛：↓ 伴侶對你的要求比以前更高，在自己較弱的境況下，只能夠忍讓對方。

虎：→ 不要只顧工作忽略了伴侶和子女，影響家庭融洽。多和他們溝通一下吧！

兔：→ 陌生人態度不太友善，其實選擇權在你手上，毋須把這種人當知己良朋。

龍：→ 活力花在短期工作上可算綽綽有餘，但沒餘力花在長期費力的事上。

蛇：↑ 愛情運非常好，是表白的最佳時刻，相約他去看場電影，大家也感開心。

馬：↓ 問題不停地發生，你需要有一顆真正成熟的心，好好處理當前的事情。

羊：↓ 是日沖煞，戀愛運下降，對方正在忙於重要事情，沒有時間和你約會。

猴：→ 感性多於理性，和人的交往容易產生共鳴，盡力維持的愛情才穩定。

雞：↑ 愛情運上升，有機會跟一位初次見面的異性作進一步發展，多了解溝通。

狗：→ 活力十足，在人前展現出自己長處，令人刮目相看。紅色能帶來好運。

豬：→ 別把生活的重心全都放在感情上，情人一句說話，便擾亂了你的情緒。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌