預測：月底前，市況及景氣仍未見明確起色，仍須多作儲備。

白羊：戀愛運回升，感情生活將較愜意，溝通情況將較早前平穩和順，宜多交流多約會。

金牛：事業、工作及財運較佳，雖壓力不淺，進度時有阻力，卻具上位良機及發展機遇。

雙子：人氣回升，桃花及戀愛運較佳，感情生活愜意和順，不論現況如何，宜多作交流。

巨蟹：精神狀態較佳，士氣較旺，情緒雖時有不穩，但家庭運佳，多交流有助得到支持。

獅子：戀愛運較佳，現關係將較和順甜蜜，是增進及改善溝通的好日子，宜多作交流。

處女：事業、工作及財運回穩，利求職等，機遇不乏宜積極進取，但開單等需予耐性。

天秤：人氣雖持續不穩，卻見回升，社交運較佳，出門、出勤、公幹及旅行等可招貴人。

天蠍：精神狀態轉佳，異性緣較旺，正計劃生育的朋友，宜善用公餘，享受假日好時光。

人馬：社交及戀愛運回升，是有利現關係發展及增進溝通的吉日，宜與伴侶多傾談交流。

山羊：事業、工作及財運轉佳，壓力明顯回落，進度較佳宜積極進取，爭取上位等良機。

水瓶：桃花及戀愛運較佳，出勤、旅行、出門及公幹等可招艷遇，單身朋友可一試運氣。

雙魚：精神狀態轉佳，異性緣較旺，正計劃生育的朋友，宜善用公餘，享受假日好時光。