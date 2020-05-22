新地推雙重獎賞　鼓勵市民開心消費

新地21個商場將聯手推出「心意分享 人人有獎」活動，各商場更同期舉行各式各樣回贈活動或購物節，讓消費者盡享雙重優惠。(客戶提供)

【特約報道】疫情漸趨穩定，新鴻基地產（新地）加大力度為旗下商場推出連串獎賞活動，協助商場租戶早日重回營運正軌。新地21個商場將聯手推出「心意分享 人人有獎」活動，各商場更同期舉行各式各樣回贈活動或購物節，讓消費者盡享雙重優惠，開心消費。

雙重獎賞 鼓勵消費

新地旗下 21 個商場於5月22日至6月21日聯手推出「心意分享 人人有獎」活動，消費者於新地商場消費滿$300，即可參加「即抽即中大抽獎」，人人有獎，獎品數量多達 20萬份，總值超過600萬元。

各商場獎品不同，當中包括 iPhone 11 Pro、Samsung Galaxy Tab S3 LTE、 Dyson Supersonic 風筒、Bosch 專業級廚師機、MaBelle 14K/585 白色黃金淨金吊墜項鍊、商場贈券及高達10倍 The Point 積分等，積分可以兌換電子現金券及禮品。

每名顧客每日更可參加多達三次抽獎。商場更首次引入非接觸式抽獎方法，顧客毋須觸碰任何裝置，透過感應系統或觸控筆進行抽獎，數秒即知抽獎結果。

除了舉辦大抽獎，新地旗下多個商場同時與商戶合作，推出消費購物優惠予消費者，包括低至一折換領精選產品、100%購物回贈等，市民可同時享受商場購物禮遇及參加抽獎活動，盡享雙重優惠，而 70 萬名The Point by SHKP 會員更能同時賺取消費積分。

新地由二月開始，便推出連串商場優惠及消費獎賞計劃，多管齊下支援商戶，預計今年內將最少送出 6000萬元消費獎賞，以刺激消費。

商場：MOKO

活動：旺角購物祭

日期：即日起–6月24日

部份推廣優惠*：星級商店周未消費即減$200

商場：葵方新都會廣場

活動：著數購物月

日期：即日起–6月24日

部份推廣優惠*：星級商店周未消費即減$200

商場：YOHO MALL

活動：初夏想花購物節

日期：即日起–6月30日

部份推廣優惠*：一折換領禮物組合

商場：大埔超級城

活動：驚喜日日賞

日期：即日起–6月30日

部份推廣優惠*：優惠日日不同，包括服飾及精品消費100%購物回贈

商場：東港城

活動：Happy Shopping購物折

日期：5月22日–6月3日

部份推廣優惠*：$1換購Apple及Dyson產品

商場：沙田新城市廣場

活動：Just Buy Weeks 感謝祭

日期：5月28日–6月30日

部份推廣優惠*：5折入手近100家星級品牌現金券

商場：荃灣廣場

活動：筍得祭

日期：5月28日–6月30日

部份推廣優惠*：低至一折購物優惠

商場：V city

活動：感謝週

日期：5月28日–6月3日

部份推廣優惠*：一折搶購家電

商場：上水廣場

活動：上水廣場購物感謝祭2020

日期：5月29日-6月30日

部份推廣優惠*：低至一折購物優惠

商場：apm

活動：運動達人限時搶

日期：6月1日–6月30日

部份推廣優惠*：於運動服飾商戶消費滿$500，即可換領$300贈券

*詳情請留意各商場宣傳資訊，包括海報、網站、Facebook等

多項措施 助商戶重回營商正軌

事實上，新地在過去數月，推出多項措施協助旗下商場商戶應付疫情帶來的影響，包括向租戶提供2月至4月份基本租金寬減。

此外，新地了解到餐飲業僱用大量前線員工，為保障就業，新地全方位協助食肆，包括為多個商場設立外賣自取熱線及網上外賣平台，以及推出食肆推廣活動。