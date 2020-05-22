【營事檔案】雞肉蔬菜炒飯　帶飯之選

外食炒飯不單多油，很多時更偏向多肉少菜，自己製的能夠以食材配合達致營養均衡，而且肉蔬也不偏重，正啊！(設計圖片)

外面餐廳吃的炒飯很多時都是偏向多肉少菜，難以達致營養均衡。想食得健康，大家不妨可以參考一下今次介紹的雞肉蔬菜炒飯，除了營養價值豐富及簡單易煮之外，亦都非常適合上班一族帶飯。

雞肉 優質蛋白質

雞肉含有豐富的優質蛋白質，能夠提供我們身體無法自行合成的必需氨基酸，有助促進體內細胞的修補和更新。攝取足夠的優質蛋白質亦可以幫助我們提升身體免疫力。此外，雞肉含有豐富的鐵質丶鋅質丶磷質等營養素。如果不喜歡吃雞肉，大家亦可以用豬肉或牛肉代替，它們同樣是含有豐富優質蛋白質的食物。

洋葱 增強免疫力

這道炒飯加入了四款蔬菜，包括甘筍、洋葱、紅椒及黃椒，它們皆含有豐富的膳食纖維，可以增加飽肚感，亦有助促進腸道蠕動，預防便秘。甘筍含有豐富的維他命A及胡蘿蔔素，具抗氧化功效，有助延緩衰老，同時亦有助維持眼睛健康，有預防眼部疾病的功效。洋葱口感爽脆，而且跟紅椒及黃椒一樣含有豐富的維他命C，有助增強身體的免疫力，以及幫助身體製造骨膠原。

【雞肉蔬菜炒飯】

材料：

雞柳 4條

即食飯 1盒

甘筍 半條

雞蛋 1隻

洋葱 1/4個

紅椒 半個

黃椒 半個

醃料：

鹽 1茶匙

糖 1茶匙

生粉 少許

調味料：

鹽 少許

做法：

1.洗淨雞柳，切塊，用醃料醃30分鐘。

2.洗淨甘筍、洋葱、紅椒及黃椒，切粒，備用。

3.將雞蛋打勻，備用。

4.燒熱鑊，落少許油，將雞肉炒熟，盛起備用。

5.加入洋葱爆香，並加入甘筍，紅椒及黃椒，炒熟，盛起備用。

6.於鑊中倒入蛋液，隨即加入即食飯，炒勻。

7.將所有材料加入鑊中，並加入少許鹽調味，炒勻，熄火，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。