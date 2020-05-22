絕對實用！眼影盤配色、用法一睇就明！

想擁有Bing Bing大眼，就要看懂眼影配色和掌握最基礎的眼影畫法。（互聯網）

眼影可以說是眼妝的重點，配色、手法都會影響效果，畫得好就是Bing Bing大眼，畫得不好就好像被人打了一拳，而且效果往往因人而異。雖說每個人的喜好和眼形都稍有不同，但是也有一些基礎手法可以共享，特別是遇到多色眼影也千萬別慌。今天小記將從美妝博主哪裏所學的眼影配色大法分享給大家，快拿起眼影學起來吧！

【眼影配色4大類】

無論是多少種顏色的眼影都有4大類顏色，包括淺色打底色、主色調、珠光提亮色和加深色。有一些眼影盤會有大亮片用作眼妝的點綴，也有一些會有特別搶眼的色調（如黃、綠等）作更多的配搭，如果掌握了基礎的畫法就可以開始嘗試創新的配搭。分清楚眼影盤的4色作用，再按類別來畫，就可以畫到一個最基礎的眼影妝了。

【第一步：淺色打底色】

淺色打底色一般是色盤裏最淺的顏色，而且因為要在眼皮大面積的打底，因此多數是啞光的。通常是白、米白、淺啡色等，如果是淺啡色的話可以在畫的時候順便畫到鼻側，當鼻影的同時也可有更佳的過渡效果。

【第二步：主色調】

主色調比打底色深一些，通常不會是珠光，主要用來塗滿眼皮。通常是橘色、粉色、啡色等。

【第三步：珠光提亮色（臥蠺）】

珠光提亮色有兩種，一種是白色系、香檳色的閃粉，用來塗於下眼瞼從眼頭計三分之二的位置，打造臥蠺。

【第四步：加深色】

加深色一般是眼影色盤中最深的顏色，如果多於一種，選的方法以主色為基準。最保守的方法是與主色同一色調的。畫在上下眼尾的地方，突出眼部輪廓和線條，也可以用來畫眼線。

【第五步：珠光提亮色（上眼皮中間提亮）】

珠光提亮色的另一種是帶顏色的閃粉，可以取小量印在主色和加深色之間，讓顏色過渡更自然的同時可以提亮雙眼。眼頭的位置也可以掃一點，所有的珠光提亮色都適用。

基本上大部分眼影盤都有這4類配色，用以上分享的萬用公式來畫眼影便萬無一失。不過大家也可根據自己的喜好和習慣作出調整和創新，祝大家都能畫出Bing Bing大眼，雙眸明亮有神！