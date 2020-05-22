果粉聚焦︰Apple Glass明年發表？

AR眼鏡並非新鮮事，可惜推出至今普及程度只是一般，未能造成廣泛話題，然而若由Apple推出，又能否引起大家關注呢？

最近知名YouTuber、爆料大神Jon Prosser稱取得可靠消息，指Apple將於2020年第4季至2021年第1季期間發表旗下首款AR眼鏡「Apple Glass」，並指已經一窺實物。據他描述，Apple Glass將以平光眼鏡形式推出，主要以塑料打造，並有近視鏡片及遠視鏡片版本，當中兩塊鏡片可當作屏幕使用，還支援手勢操作；同時機身不設鏡頭，改為放入LiDAR感測器，避免偷怕等侵犯私隱的問題出現。

他又指，雖然Apple Glass可配合iPhone使用，但將採用名為「StarBoard」的獨立管理介面，因此將擁有自家App生態系統。另外，每個Apple Glass都會附有專用充電座，放上眼鏡就能無線充電。至於價錢，傳聞入場費為499美元，配度數需再加錢，但相信加錢後仍比市場同類產品便宜不少，相當具競爭力。