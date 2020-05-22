今晚食乜：嗜辣一族必試　香辣紅咖喱牛

惹味的咖喱，甚得嗜辣一族喜愛，想自製辛辣咖喱安慰一下苦悶生活，大可跟IG@karenahmed學煮紅咖喱牛。

先將印度紅辣椒乾以熱水浸軟，羅望子也以熱水浸泡至出味，之後連同薑、蒜等香料攪拌成醬。想醬汁更香滑，建議分開羅望子汁，逐點加入攪拌，直至覺得醬汁變得濃稠便成Masala醬。

炒軟洋葱、青辣椒和番茄粒，加Masala醬拌煮，令醬汁的味道和口感更加豐富。牛肉切厚粒後炒香，加入Masala醬和水，煮滾後加點鹽和高湯粒調味，大家可按個人喜好揀選肉類或蔬菜味的高湯粒，在加蓋煲煮的期間，需不時攪拌以免黏底，直至醬汁煮至濃稠後便可以放入炒香了的薯仔粒，略拌便可熄火加醋；醋的作用是提升咖喱香氣。香辣的紅咖喱牛相當重口味，配米飯或麵條都非常匹配。

Masala醬材料：

印度喀什米爾紅辣椒 8條

羅望子 4粒

熱水 適量

薑 1/4杯

蒜 1/4杯

小茴香籽 1茶匙

黑胡椒粒 1茶匙

肉桂 5.8厘米

荳蔻 2粒

丁香 半茶匙

薑黃 1茶匙

咖喱材料：

牛肉 2.2磅

薯仔粒 1杯

洋葱粒 1.5杯

青辣椒粒 1湯匙

番茄粒 1.5杯

濃縮高湯粒 半粒

水 1杯

醋 2湯匙

鹽 少許

油 少許

做法：

1.印度喀什米爾紅辣椒浸熱水最少30分鐘或過夜；羅望子加1杯熱水浸泡30分鐘。

2.辣椒、羅望子、薑、蒜、小茴香籽、肉桂、荳蔻、丁香和薑黃攪拌成Masala醬，期間可逐點加入羅望子水來攪拌。

2.燒熱油，放入薯仔粒炒香，撈起。

3.原鑊倒入洋葱粒、青辣椒粒炒軟，加番茄粒炒煮。

4.倒入Masala醬煮熱撈起。

5.原鑊加油，倒入牛肉粒炒至變色，倒入Masala醬拌勻，加入水煮至濃稠，下鹽、高湯粒加蓋煮滾。

6.放入薯仔粒煮熱，熄火落醋拌勻便成。