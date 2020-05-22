香港PERFETTA名牌口罩新品　最新優惠限量推出

【特約報道】疫情逐步紓緩，大家可叫鬆一口氣。

著名越南品牌PERFETTA亦趁疫情紓緩，在口罩生產繼續提供多元化、更多優惠、以給支持者在放鬆一下之餘，也仍能有效地提供個人保護，亦減低些少用家壓力。

PERFETTA越南總公司亦重新宣布， 與其代理 ACESTAR CONCEPT LIMITED 繼續緊密合作，支援香港及全球市場。 ACESTAR公司亦正式成為其香港唯一總代理，以証其產品渠道，保持正品正貨及質量。

ACESTAR公司亦與知名零售店莎莎國際，百老匯集團等聯手推出新品，繼續支持 PERFETTA口罩的愛好者，從 5/22 起，PERFETTA新品 'FIT' 將正式上市，以最新優惠建議零售價 $198 (Level 2/Level 3) 全線推出。

新品繼續以優質、保護性、及輕巧為主，以配合疫情，令消費者能更輕鬆以'FIT' 口罩及輕巧地示人，同時減低對佩戴口罩人士的負擔，大家切記留意，勿失機會購買PERFETTA最新的口罩以作好好準備。

另一重點推介為女士及中童口罩，也是我們非常受歡迎的產品之一，同樣以最新優惠價供給市場，讓各即將開學的學生復課使用。

我們集團同時提供批發業務，歡迎各公司/學校/機構/團體及海外客戶批發等查詢及訂購！