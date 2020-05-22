運動腕錶功能升級　音樂無間斷

對於鍾意做運動而且又會追求表現的運動愛好者，一枚功能強大的運動腕錶就顯得相當重要。著名運動腕錶品牌GARMIN最新推出的日本版Forerunner 245 Music，設計用上大膽的紅白對比配色，眼前一亮的色調加上香港限量188隻，大大提升運動愛好者入手欲望。

這枚日本版Forerunner 245 Music運動腕錶的最大賣點就是用上象徵登峰決心的富士山Connect IQ專屬錶面設計，錶帶亦特別換上「上白下紅」配色呼應主題，而錶圈按鈕、錶扣及錶底限量編號金屬牌均用上古銅金色，以經典紅白金三色向1964東京奧運會會徽致敬。

功能方面，腕錶具備跑步動態分析、多元訓練方式、定位分享及追蹤、健康追蹤及進階睡眠監測、體能狀況監控指標等多項貼心又實用的運動功能。最重要是腕錶更擁有音樂儲存功能，透過電腦或Wi-Fi同步音樂串流服務平台，配搭相容的藍牙耳機（另外購買）就可以一鍵快速播放音樂。對於習慣邊做運動邊聽歌的就相當方便，充電後以智慧腕錶模式使用電池壽命長達7天，要留意如果以GPS模式再加上音樂播放就只有6小時電池效能，但都足以陪伴你完成一個全馬賽事。