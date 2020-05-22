本日日本：宮城縣超值套票 疫情後平住旅館

為應對疫情對酒店業帶來的影響，這陣子日本很多機構也推出優惠套票，希望幫助無收入的酒店，共度時艱。而宮城縣女將協會即日至6月5日正發售宮城縣Yell套票，於指定的17間旅館購買10,000日圓的金額，可得到價值13,000日圓的套票（1,000日圓 x 13張），即大約8折優惠。套票只適用於購買套票的那間旅館使用，不但可用於住宿費用，也可用於餐飲或購買紀念品。使用期間由2020年7月1日至12月29日。由於每間旅館的購買程序有所不同，詳情請參考各旅館的官網。

參加旅館

〈白石地區〉

ホテル いづみや

〈遠刈田．青根地區〉

旬菜湯宿 大忠

山景の宿 流辿

〈秋保．作並地區〉

ホテル華乃湯

鷹泉閣 岩松旅館

〈塩釜．松島．石卷地區〉

旅館 麻屋

ホテル松島 大観荘

花ごころの湯 新富亭

島周の宿 さか井

〈鳴子地區〉

名湯の宿 鳴子ホテル

旅館 大沼

〈氣仙沼．南三陸地區〉

気仙沼セントラルホテル松軒

サンマリン気仙沼ホテル観洋

気仙沼プラザホテル

はまなす海洋館

ニュー泊崎荘

南三陸ホテル観洋