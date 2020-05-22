﻿【美女饕廚】經典寧波美饌

今次介紹的是一家位於灣仔駱克道專吃寧波菜的餐館，剛剛在香港試業，由於還未正識開業，故大門還未掛上招牌。餐館樓底十分高，裝修走比較懷舊復古的風格，感覺親切。總店在上海是十分有名氣的，是米芝蓮一星食府，行政總廚劉震為了香港海外店而專程從上海過來。

劉師傅出生於寧波，喜好鑽研美食，把寧波本土最高質的食材帶到香港，他為了保證出品質素，對食材原料控制特別嚴，每天親身挑選最新鮮。

餐館的海鮮來自東海，其中的野生黃魚是這裏的亮點與賣點，而每一道菜的擺盤精美，猶如藝術品，每每展現劉師傅的心機與熱誠，盡現他的藝術修為與極致追求，令食客滿心驚喜。

第一道菜是冰鎮瀨尿蝦；先把瀨尿蝦蒸熟，用超過五年期的花雕醃製，味道非常甘甜美味，蝦肉結實又彈牙，而入面的膏還是十分甘鮮軟滑，可見製作時間掌握得非常完美。

第二道菜是十八斬，這蟹料理用上浙江陳年花雕來浸醃，還有醋、薑、肉桂、茴香、桂蕊等多種材料浸一日，之後取出，用揚州利刀斬成十八件上碟，每件蟹都沾上橙紅色的蟹膏，蟹膏鮮艷動人，分外吸引。蟹肉是生的，蟹肉吸收了花雕汁的精華，鮮甜中帶點有層次的鹹香，喜歡吃刺身的人必點之選。

緊接着主角來了，是野生黃魚！在東海捕獲，肉質比一般從福建或其他地方捕捉來的嫩滑得多，加上黃魚的數量愈來愈少，所以野生的款式更顯稀少珍貴。對我來說，整碟菜的靈魂是黃魚湯汁，口感豐盈，用大量魚骨燴製，充滿膠質，味道濃郁而不膩，加上自家製的年糕煙韌有咬口，很快我便把整碟餸連湯汁清光光！

最後上甜品了，是來自寧波的王婆羊角蜜瓜，味道十分清甜，記得要連皮連核吃，皮薄爽脆，核帶點蜜糖的味道，比日本蜜瓜更好吃呢！

饕廚貼士：自煮奶白魚湯

首先用高溫將魚肉連骨煎香，灒白酒，然後加兩至三碗滾水，一直用大火滾，魚湯就會開始變白，接着慢慢放入滾水繼續煲，湯便能煲至奶白色，之後可以放入醋、薑、葱、花椒、八角、桂皮、鹽等煮20分鐘即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）