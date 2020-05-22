BMW

日期：5月23至24日（星期六及日）

時間：11:00am~8:00pm

地點：元朗YOHO MALL I（L1中庭）

推介：精選型號以優惠價發售，並提供各項升級配備及供款禮遇，型號優惠高達$90,000。118iA M Sport $339,900起（原價：$349,900起）；218iA Gran Tourer Urban Edition $349,900起（原價：$439,900起）；320iA M Sport $469,000起（原價：$499,000起）；X1 xDrive18iA xLine $378,000起（原價: $405,900起）；X3 xDrive20iA xLine Deluxe Edition $499,000起（原價：$533,000起）。

Honda

日期：5月23至24日（星期六及日）

時間：10:30am~9:00pm

地點：沙田第一城Zone A1

推介：展出熱賣型號Jazz RS、Freed、Vezel EX，全線現貨型號包括Jazz RS、Freed、Vezel EX、CR-V、Odyssey、Stepwgn L及 SPADA更可供試駕。Stepwgn L版驚喜價 $299,880，更尊享額外禮遇，免費原廠行車紀錄儀乙部。

Volvo

日期：5月23至24日（星期六及日）

時間：10:00am~ 6:00pm

地點：Volvo沙田源順圍維修中心（源順圍2號冠華大廈地下C1及C2室）

推介：全線XC系列、S60及V60均可即場試駕，試駕後可獲贈咖啡店禮券2張，數量有限，送完即止。旗艦7座SUV XC90 T6 R-Design，僅售$709,800（原價$819,800起），更可免費升級至Harman Kardon高級音響。全新XC90 B5 Momentum僅售$649,800。

Volkswagen

日期：5月23 至24日（星期六及日）

時間：9:00am~8:00pm

地點：Volkswagen九龍灣POP-UP體驗店（國際展貿中心G18）

推介：時尚城市SUV T-Cross現售$228,980起，升級額外禮遇更高達$12,000！選購Golf GTI Performance即送首年牌費。德國製電動車e-Golf Luxury，配合「一換一」計劃僅售$299,980起，現購買e-Golf更加送電動車充電器，節省稅務連同優惠總值超過$230,000。