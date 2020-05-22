熊大開「拖」！LINE隊吸塵

DEEBOT U3 LINE FRIENDS BROWN Edition吸塵機械人現已上市，最大賣點是由包裝到機身都注入熊大元素。（胡振文攝）

呆吓呆吓嘅熊大（BROWN）係LINE FRIENDS入面最受歡迎嘅人物之一，而且聯乘產品不斷，最近連吸塵機都出埋。說的是ECOVACS ROBOTICS推出的「DEEBOT U3 LINE FRIENDS BROWN Edition吸塵機械人」，最特別是機面印有大大個熊大「嘜頭」，並附有多張主題貼紙畀大家粉飾機身，睇住熊大「氹氹轉」吸塵，都咪話唔搞鬼！

它的高度只有5.7mm，屬同系最薄的吸塵機械人，可以輕鬆「捐入」梳化底、儲物櫃或其他傢俬底部進行清潔。除此之外，它還設有大型水箱和電子水泵，意味吸塵同時拖地，在OZMO智慧電控濕拖技術幫助下，更懂得控制水流速度，藉此均勻潤濕清潔布。

使用吸塵機械人最怕吸來吸去同一個位，此機特別支援Smart Navi 2.0視覺虛擬地圖繪製導航技術，系統化方式掃描家居並製作出虛擬地圖，繼而規劃最具效率的清掃路徑，確保清潔全屋，避免錯過或重複清潔任何區域。 特別一提，它更可配合專用App使用，按用戶需要切換自動、沿邊、定點多清掃模式，操作靈活性高。

實測把沙粒灑於地板上，看看它能否將污漬完全清理，結果成功吸走近九成沙粒，吸力不俗。再試吸紙條，基本上只要紙條不是捲成一團，都能順利吸走，但若紙條太長就有機會纏實機底滾輪，清潔就要花點時間了。

DEEBOT U3 LINE FRIENDS BROWN Edition吸塵機械人現已上市，售價約為$2,500，以ECOVACS ROBOTICS一向定位來說此機算是便宜，加上有熊大加持，絲打不妨考慮！