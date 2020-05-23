生肖指數　是日吉星：豬

鼠：→ 漫不經心的一句話，竟成了整件事情失敗的原因，要想辦法去盡力補救。

牛：→ 投資吉日，你的頭腦頗靈光，無論你投資甚麼都會有不錯的回報。

虎：↓ 事情若有改變，只在短時間通知你，最好預先作應變措施。不宜電話購物。

兔：→ 雖然你表面顯得十分平靜，實則有無數問題需要解決，要好好面對現實。

龍：→ 保持意志力的集中，好好克制自己，別受外界誘惑，以防不必要的麻煩！

蛇：↓ 愛情運不順，總覺伴侶的態度太過冷淡，小心第三者出現！粉紅色旺人緣。

馬：↑ 心境平靜靈感就能更好，今天有投資的靈感，可買實力藍籌股，會有回報。

羊：→ 該有自我挑戰的精神，會發現自己原來是有一種意想不到的好實力。

猴：↓ 是日沖煞，逛公司時要多加小心，或會打破別人的東西而需要賠償損失。

雞：→ 隱藏着有對抗性的事。這天容易交上邊緣人，減少活動，可避過損友。

狗：↑ 人際運上升，你的率直和坦白吸引不少新朋友，最好維持這種待人態度。

豬：★ 整體來說運氣不佳，做事切忌太我行我素，偶爾要聽聽別人意見才成的。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌