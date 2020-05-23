白羊：社交及戀愛運回升，單身朋友宜多曝光，聯誼會友，有助招引及增進戀愛良機。

金牛：公事及工作壓力雖然持續較大，但事業運稍佳，求職、謀事等機遇不乏，宜積極。

雙子：人氣轉佳不少，出門、公幹、出勤及海外項目等雖或有阻滯，卻不乏貴人助力。

巨蟹：精神及士氣較旺，家庭及夫妻關係將較早前平穩，多交流、多聚會，助增進鬥志。

獅子：社交及戀愛運較佳，約會、聯誼等較能盡興，利增進溝通與默契，宜善用公餘。

處女：體能略為轉佳，工作進度將較平穩，有助維持進度，以及增取上位良機，宜積極。

天秤：人緣及桃花運稍佳，感情及親子關係雖隅有不穩，多交流將有助改善和增進溝通。

天蠍：精神及情緒回穩，狀態佳，較能享受感情生活，利計劃生育及享受夫妻親密時光。

人馬：社交及戀愛運轉佳，單身朋友多曝光可助招引良機，新戀情的發展將較平穩和順。

山羊：工作及財運轉佳，利開單、簽約。公事發展機遇不乏，謀事或求職，宜積極行動。

水瓶：人氣不俗，工作運較佳，出勤、旅行、出門及公幹等進展較佳，將有利增進業績。

雙魚：精神狀態轉佳，心情暢旺，家居生活將較平穩和順，宜與家人、伴侶多享家庭樂。