港鐵青衣站泰昌餅家　全店食品85折！

【特約報道】港鐵青衣站「泰昌餅家」終於完成翻新工程，於5月23日以全新形象登場，並舉行一連3天優惠日，全店食品一律85折！除了街知巷聞的「皇牌曲奇蛋撻」外，當然唔少得沙翁、雞批等等港式美食。

泰昌餅家一貫以傳統手藝製作美食外，同時亦加入創新元素，迎合大眾，就如最近推出玩味十足的「卜卜脆蛋撻」，軟滑蛋漿配上健康高纖海藻珠。一啖咬落去，瞬間爆發卜卜脆的口感，絕對美味又過癮。

依家仲可以以$15優惠價享用以下卜卜脆蛋撻推廣組合:

1) 1件卜卜脆蛋撻 + 1件皇牌蛋撻」或

2) 選2件卜卜脆蛋撻

港鐵青衣站「泰昌餅家」

地址: 新界港鐵青衣站1樓東涌綫大堂54號舖

電話: 83008309

青衣分店正價貨品85折推廣：

• 優惠期: 2020年05月23日至2020年05月25日

• 優惠只適用於07:00-17:30

• 此優惠不適用套餐

• 此優惠只適用於青衣港鐵站分店

• 優惠期間所有貨品以正價計算

• 此優惠不可與其他優惠同時使用

• 推廣如有更改或暫停，恕不另行通知

• 如有爭議，本集團保留一切最終決定權

卜卜脆蛋撻推廣：

• 卜卜脆蛋撻推廣不適用於港鐵康城站及上水分店

• 優惠期: 2020年05月02日至2020年06月07日

• 卜卜脆蛋撻優惠不可與其他優惠同時使用