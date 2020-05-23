【玄之又玄】復課在即　拜文昌利學業

停課多個月，全港高中生將於下星期三（5月27日）率先復課，之後輪到高小、初中、初小及K3，而期終考試亦會隨之而來。希望子女讀書聰明、考試順利的家長們，大可考慮借助文昌的力量。

參拜時要帶葱與芹菜

文昌帝君為掌管凡間功名利祿與科舉考試的天神，早於元代已受到民間供奉，相傳只要得到保佑，頭腦就會變得靈活，學習與工作自然得心應手。到文昌廟拜祀時，可準備香燭衣紙，供品則可葷可素，但記得按照習例，準備葱和芹菜，取其諧音「聰明」和「勤力」，亦可帶備毛筆或文昌塔等風水物品。上香後，把葱、芹菜及風水物品置於香爐上，順時針轉3個圈，取其神力加持；回家後，葱和芹菜掛於房間，分幾天煮來食用，而風水物品則擺設於文昌位。值得一提，參拜當日切勿買風車回家，因文昌之氣屬木，風車以金紅兩色所製，換言之，掛風車只會損害文昌運勢。若未有時間到廟宇參拜，可在家中設一香爐，參拜方法一樣。

家中文昌位要夠清淨

此外，鼠年的文昌位在家居的西南方，必須保持清淨，最忌陰暗潮濕，亦不可堆放雜物；如果可將書枱移至該處，或在此方位擺放開光文昌塔，均有利學習。