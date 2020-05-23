5•23衝。猿。涼　大人細路齊踢拖

創立於2006年的日本時尚品牌SUICOKE，早年於潮流界以配飾單品起家，發展數年後於2012年開始專注推出機能性與潮流感兼備的涼鞋，至今已經先後與NORSE PROJECTS、nonnative、mastermind JAPAN及JOURNAL STANDARD及CLOT聯名合作過，而耐磨尼龍加上耐熱氯丁橡膠打造的鞋面配合意大利Vibram橡膠鞋底，就成為SUICOKE最標誌性的鞋款設計。

今回SUICOKE與人氣潮牌A BATHING APE®攜手合作，推出一款（兩色）成人涼鞋DAO及一款小童涼鞋MOTO。當中成人款式DAO型號，鞋身加入A BATHING APE®代表性的1st CAMO猿顏迷彩圖案，並用上3D立體光柵物料製作鞋面，從不同角度可以見到鞋面迷彩圖案變化效果，鞋側索繩設計可以輕易調節鬆緊照顧不同腳形，而EVA抗菌厚鞋床可以增強吸震效果，保持輕巧重量同時提升穿着舒適感，而鋸齒坑紋鞋底亦有助增加抓地力，夏天到沙灘或雨天地下濕滑都可以保持安穩步伐。

另專為小童而設的MOTO型號，鞋面採用黑色尼龍配搭1st CAMO猿顏迷彩圖案打造。除了鞋面有雙魔術貼搭帶調節鬆緊外，後踭位置亦有搭帶及背墊，並同樣配搭EVA抗菌鞋床，為小孩雙腳提供最舒適的貼合度，鞋面及後踭搭帶上更有「BAPE®」字樣及猿顏圖案點綴，大人細路一樣着得咁開心！