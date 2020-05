《The Last of Us》限定主機6.19推出

「PS4 Pro The Last of Us Part II Limited Edition」限定套裝將於6月19日跟遊戲同步發售。(售價:約$3,200)(設計圖片)

等到望穿秋水的年度鉅作《The Last of Us Part II》將於6月19日開售,而每逢大作都會推出同捆主機的SIEH,今次亦唔例外,宣布同時推出「PS4 Pro The Last of Us Part II Limited Edition」限定套裝,包含一部完全原創設計的啞面PS4 Pro 1TB主機,機面刻有女主角艾莉的紋身圖案;另有限定版DUALSHOCK 4無線控制器、遊戲藍光光碟普通版、特製鐵盒及內容代碼,當中代碼可兌換遊戲專屬PS4動態主題及個人造型。限定版套裝將於6月2日起於全線PlayStation Platinum Shop及LOG-ON E-shop接受預訂,凡成功預訂可獲贈「艾莉紋身圖案咖啡杯」一隻。

另外,限定版DUALSHOCK 4無線控制器及無線耳機組也將單獨販售,前者以啞面的鋼鐵黑為基調,右下方刻有艾莉極具標誌性的蕨類植物紋身圖案,觸碰版則刻有《The Last of Us Part II》標記;耳機同樣採用啞面的鋼鐵黑色調,但就加入了緋紅色的內側耳墊形成鮮明對比,同時耳框部分也刻有蕨類植物紋身圖案及遊戲標記。

《The Last of Us Part II》數位版現已開放預購,藍光光碟普通版、特別版、典藏版及艾莉版則即日至6月17日接受預訂,凡預訂典藏版或艾莉版可獲贈「艾莉紋身圖案咖啡杯」一個,預訂普通版或特別版則可獲贈「艾莉紋身圖案手提袋」一個。