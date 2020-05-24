生肖指數　是日吉星：狗

鼠：→ 工作為了趕上限期，需要加緊努力經營，但也要顧及身體健康才成的。

牛：→ 對於別人給予的關心要好好珍惜，因為這個世界真正的好人已買少見少。

虎：→ 已作好渡過難關的準備，以輕鬆的心情面對，所有事情定當可順利解決。

兔：↓ 關係上正面臨很大的壓力，在無法洞悉別人計謀時，宜採取觀望態度。

龍：↓ 切忌把煩惱情緒帶回公司，否則會影響團隊的士氣，對所有人都沒好處！

蛇：→ 你充滿活力，不妨試做一些平時不會做的事情，將會有意外的收穫。

馬：→ 有不協調現象，不管駕車或橫過馬路都要小心，勿讓感情問題困擾你。

羊：↑ 只要你能夠發揮你最強的忍耐力，可助你解決眼前煩惱，凡事也可成功。

猴：→ 不重視你勸告和建議的人，要自食其果，心裏有一絲涼快。黃色能增運。

雞：↓ 是日沖煞，日常瑣事難以處理，關鍵人物都不見影，讓你感到不自在。

狗：★ 中午後運氣開始上升，把重要的事情安排在這時進行，成功機會增大。

豬：↑ 物以類聚，有着共同愛好的人容易聚在一起，能認識到志同道合的人。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌