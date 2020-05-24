白羊：辭令及思考力較佳，戀愛運回升，感情生活將較愜意和順，溝通情況亦將較融洽。

金牛：壓力較早前回落一點，工作及財運較佳，開單、簽約等將較利好，宜積極行動。

雙子：人氣較佳，人緣、桃花及戀愛運較旺，不論現況如何，與伴侶多交流將有利發展。

巨蟹：精神及士氣回升，情緒較佳，與家人、配偶關係將較和順，多交流可助增進情感。

獅子：辭令及思考力較佳，社交運較佳，聯誼會友等社交聚會，將較能盡興，宜多曝光。

處女：事業及財運較佳，求職、謀事、開單、簽約等進展將較利好，宜積極把握時機。

天秤：人緣運稍佳，與伴侶、家人就宗教、旅遊、學術及嗜好等話題多交流，宜增情誼。

天蠍：精神狀態較佳，將更能享受家庭及婚姻生活，宜善用公餘，向身邊人多予關懷。

人馬：社交及戀愛運持續較佳，攜眷社交聯誼，有助增進默契情誼，加強聯繫與溝通。

山羊：事業及工作運較佳，日常進度將較平穩，求職、謀事及爭取上位等機遇將較充裕。

水瓶：人緣及桃花運轉佳，感情及親子關係將較和順愜意，與身邊人的相處亦將較融洽。

雙魚：情緒及家庭運轉佳，已婚或同居朋友，將更能享受家居及夫妻生活，宜善用公餘。