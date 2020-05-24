【心理測驗】一文知道你的友情屬性

人生能有幾個知己真是一件很幸福的事，但你又知不知，自己在朋友心中是一個怎麼樣的人呢？曾經熟悉的人卻慢慢走遠，你有想過原因嗎？雖然有人會離開，但亦總有人不離不棄，你又理解是哪一點留住了這些朋友嗎？一起來玩玩這道心理測驗，看看是否跟你的自我認知一樣。

【問題】

作為上班一族，還有3分鐘就遲到了，你需要到辦公室才能打卡，而辦公室在22樓，此時焦急的你，在電梯上會有甚麼表現？

A.每次有人出電梯，都不停按關門鍵。

B.緊盯樓層的變化，以便到達時立即衝出去。

C.微微踱步或搓手，藉以紓緩緊張情緒。

D.觀察人群，如果有熟人就打招呼。

E.低頭發呆，不與別人有眼神接觸。

【結果分析】

A.義氣之友

十分有原則和講求效率的你，看不慣不公不義，在朋友眼中非常的講義氣。同時，你也是一個急性子的人，答允的事情一定會做得到，但急性子也是你的缺點，有時候太衝動就會傷害到別人。

B.理性之友

你是一個十分理性的人，凡事皆知道進退，同時也是「嚴以律己」之人。每當朋友有困難時，都會主動來找你傾訴，但同時也因為你的過於理性，不會輕易去冒險，所以只會呆在自己的舒適圈，朋友的圈子也並不大。

C.鬼馬之友

相信直覺的人，往往想法常常都天馬行空，同時也比較敏感。在朋友眼中，你是一個滿有個性的人，在某方面特別有天賦，讓人既覺得你厲害又有點看不透。在日常社交中要找到跟你有共鳴的人可不是那麼容易。

D.活力之友

說你是氣氛製造者實不為過，很會交朋結友，有你在的場合絕不會冷場，特別的開朗、有活力。人緣很好，別人很喜歡跟你在一起，但有時候會因過分遷就別人而傷害了自己，建議多為自己着想。

E.交心之友

個性內斂的你，非常沉默，是一個很好的聆聽者。雖然話不多，但熟悉你的人都知道你只是一個慢熱的人，認定了對方是朋友就是「一生一世」的友誼。建議別把保護色塗得太厚，不是所有人都了解你的心思，放開自己，或者會認識意想不到的知己。