踏出時尚舞姿　遙距學跳芭蕾舞冇難度

創立自1974年的法國鞋履品牌Repetto，一直都是以製作出精緻細膩的芭蕾舞鞋而聞名於世，由創辦人Rose Repetto所發明的「反縫針法」技藝更早已融入品牌各款鞋履及皮革配飾設計當中，讓世界各地的芭蕾舞者及品牌支持者為之驚艷。隨着Repetto今個季度新作登場，品牌發布了一條全球宣傳片《An Ode to Freedom》，以優雅躍動舞步帶出自由願景，彰顯品牌理念及核心價值。

與此同時，Repetto更特別與本地著名芭蕾舞學校Jean M.Wong School of Ballet（香港王仁曼芭蕾舞學校）合作推出在家芭蕾舞教學影片，設計包括：Plie & Port de Bras（腳部屈曲及手部動作）、Tendu & Glisse（延伸動作）、Rond de Jambe（腳在地面畫圈）、Fondu & Adage（單腳彎曲及慢動作）及Grand Battement（大踢腿）等多組芭蕾舞基本動作，等大家可以於疫情當前於家中安心進行練習。此外，更提供試班（只限一節），有興趣者只要讚好Repetto HK及Jean M. Wong School of Ballet Facebook專頁，然後留言Tag一位想一起上堂的朋友。幸運兒將會於2020年5月25日收到通知，並會獲得Repetto HK$300優惠券。