至尊定番聯名又要搶　第2彈加推慈善Tee

其實每次見到有Supreme x The North Face聯名系列推出，感覺都好似係Supreme對支持Fans的忠誠度大測試。全因兩個品牌聯名關係已經持續了十幾年，新意早已欠奉，合作「套路」大家亦見慣見熟，係真Fans的屋企衣櫃至少都應該有十件八件Supreme x The North Face褸款（如果合作二、三十季你都買唔夠十件證明你忠誠度唔夠囉）。但你要明白即使雙方握手頻繁握到手都軟，但每回聯名系列單品推出時仍然一貨難求，發售過後炒價亦持續有升冇跌，呢個供求失衡情況可以維持十幾年，人氣財氣兩樣都賺到點會唔繼續玩落去？

所以繼3月推出過以RTG（Remote Terrain Gear）單品作主打的Supreme x The North Face聯名後，今個月兩個品牌再次於帶來另一回聯名合作。是次主打褸款Cargo Jacket採用潑水尼龍物料製作，而且更是The North Face特別為Supreme限定推出，與以往將The North Face原有褸款換上新色新圖案的創作手法有誠意得多。同系列更有推出Cargo Vest、Belted Cargo Pants、Sunshield Camp Cap、Adventure Tote及Floating Keychain等多款單品，當中褲款及帽款同樣採用可分拆式設計，提升機能性及配襯時的彈性。

此外，聯名系列當中更有一款印有地球圖案的One World Tee會作慈善義賣，所得收益將會全數撥捐予網上捐贈平台GlobalGiving轄下Coronavirus Relief Fund，以協助前線醫護對抗疫情，此次亦是繼上月推出同樣作慈善義賣的村上隆聯名Box Tee後，Supreme再一次為疫情施予援手，絕對值得大家用行動去支持（如果你買到的話）。