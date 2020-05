當鬼才村上隆遇上怪異Billie Eilish

於今年年頭在洛杉磯舉行的第62屆格林美音樂獎(Grammy Awards)上橫掃5個獎項(年度專輯、年度製作、年度歌曲、最佳新人及最佳流行專輯)的Billie Eilish,是歷來首位奪得Big Four(上述前4個獎項)的女歌手,更重要是她只有18歲,樂壇發展當然前途無限。

隨着人氣以火箭速度飆升,樣貌有幾分似Scarlett Johansson的Billie Eilish於潮流界亦開始備受關注。早前已經先後登上《VOGUE》美國版3月號及中國版6月號。這位於音樂界及潮流界同樣大放異彩的年輕歌手吸引到日本服裝品牌Uniqlo邀請合作,更找來與Billie Eilish及Uniqlo分屬友好的當代藝術家村上隆(Takashi Murakami)操刀設計。

是次Billie Eilish by Takashi Murakami UT系列其實已經是二人的第3次合作,因為在去年村上隆就已經先後試過為Billie Eilish替英國時尚雜誌《GARAGE》拍攝封面及參與其人氣歌曲《You should see me in a crown》的MV創作,所以兩位對於彼此的獨特風格早已好熟悉。

系列中各款服飾設計結合Billie Eilish的專屬符號Blohsh及村上隆的標誌性花花圖案,同時把Billie Eilish的肖像照片、MV畫面及原創標誌融入其中,將兩位於音樂、藝術及時裝領域的前瞻性及影響力展現於定價親民的潮流服裝中。