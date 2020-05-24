【城市傳聞】柴灣有條猛鬼橋？

早排本港戲院重開，首個票房冠軍竟然由一齣台灣鬼片奪得，相信好多人都始料不及。影片改編自台中東海大學的校園鬼故，話說有位女同學為情自殺，自此之後，事發地點傳出鬧鬼，被稱為「女鬼橋」……之後有男生趁半夜到現場搞直播，期間網民見到白衣女鬼出沒，紛紛留言叫他離開，因而成為網絡熱話。

鬧鬼與二戰有關

其實講起石橋鬧鬼，香港都有這類傳聞，最為人熟悉莫過於大埔松仔園石橋，事發於上世紀50年代，數十名小學生躲到橋下避雨，不幸遇上山洪暴發而葬身洪流，靈異傳聞由此而起。另外，港島亦有一條「猛鬼橋」，它位於柴灣峰華邨後山，屹立於山谷之中，離地有數十米高，設計猶如歐洲的古老石橋，予人感覺陰森，加上平日人迹罕至，更見荒涼。該處的靈異傳聞主要與戰時死去的日軍有關，有人聲稱夜間曾目睹橋上有日軍在揮手，信不信由你。

值得一提，蘇格蘭也有一座「猛鬼橋」，它是建於1895年的Overtoun Bridge，有指一位男爵的妻子因喪夫而發瘋，其亡魂一直徘徊於這條橋，並發放出奇怪氣味，令狗隻做出跳橋自殺的舉動，更導致最少50隻小狗喪命於此，真的很邪門呢！