Audi Q3 Sportback　開拓新戰線

趨向Coupé的車身線條，配上黑色全新設計八角形面罩、左右梯形進氣口及前下擾流板，為其帶來更強的動感外形。 （胡振文攝）

Audi的Sportback式(又即Coupé化)設計以往只出現在A系列房車家族，不過現在已正式踩入Q系列SUV家族，作為新開拓的又一戰線。而充當這條新戰線先頭部隊是以旗下暢銷小型SUV的Q3為基礎，並加入Coupé元素打造全新Q3 Sportback。

率先提供拍攝的是45 TFSI quattro S line Sport Edition，其動力系統由一具2.0L 直四TFSI引擎及48V輕混合動力系統組成，最大馬力230hp，350Nm豐盈扭力由1,500rpm開始提供，並一直維持至4,300rpm，起步反應輕盈好力。其48V輕混合動力系統可於減速過程中將能量回收，更可於低速加速時支撐引擎，實現低見7.4L/100km的綜合耗油表現。車載結合Audi Drive Select駕駛模式選擇系統的quattro四驅 、運動化懸掛及跑車式轉向系統，即使面對連續多彎行車表現穩定，以較高速入彎，車身傾側度亦不高。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四TFSI

容積：1,984c.c.

最大馬力：230hp/5,000~6,200rpm

最大扭力：350Nm/1,500~4,300rpm

驅動：前置引擎、quattro四驅

傳動：七前速S tronic波箱

車身體積：4,500×1,843×1,567mm（長×闊×高）